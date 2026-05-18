RTÜK'ten Mersin'de yaşanan olaya ilişkin yayın yasağı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mersin'in Tarsun ilçesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK'ün sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı