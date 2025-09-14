Ebubekir Şahin'den Merdan Yanardağ'ın sözlerine tepki: Gereğini ivedilikle yapacağız

Tele1 yayınında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Alevi vatandaşlara yönelik sözlerine ilişkin açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" ifadesinin toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olduğunu belirterek, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin yapılacağını bildirdi.

"MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemeyeceğini belirtti.

"GEREĞİNİ İVEDİKLE YAPACAĞIZ"

Ebubekir Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: "Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz."