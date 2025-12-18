Haberler

Rtük, "Jasmine" Dizisi Nedeniyle Hbo Max'e En Üst Sınırdan Para Cezası ve Katalogdan Çıkarma Yaptırımı Uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HBO Max ve Netflix'e yayın ihlalleri nedeniyle en üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. 'Jasmine' dizisi ve 'Too Hot to Handle: İtalya' yarışma programı, toplum değerlerine aykırı içerikleri nedeniyle cezalandırıldı. Ayrıca, üç radyo kanalı da çeşitli ihlallerden ceza aldı.

(ANKARA) - RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle HBO Max ve Netflix'e en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygularken, üç radyoya da farklı maddelerden yüzde 2 ve yüzde 3 oranlarında idari para cezası verdi. Ceza alan yapımlar arasında hakkında inceleme başlatıldığı duyurulan "Jasmine" dizisi de yer aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündemindeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. Kurul toplantısında son günlerde kamuoyunda "rahatsızlık yaratan" ve hakkında inceleme başlatılan HBO Max'in "Jasmine" isimli dizisi de dahil pek çok yayın ihlaliyle ilgili karar alındı. Üst Kurul toplantısında, iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

RTÜK İnceleme Başlatmıştı, HBO Max'a "Jasmine" Cezası

HBO max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan "Jasmine" adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında ele alındı. Kurula iletilen izleyici şikayetlerini de değerlendiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, HBO max logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

NETFLIX'e "Too Hot to Handle: İtalya" Cezası

Üst Kurul toplantısında NETFLIX adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından "Too Hot to Handle: İtalya" isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı. Programda Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler, çarpık ilişki ağları yer aldığı tespitiyle  NETFLIX'e 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "müstehcen olamaz" hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

RTÜK'ten Üç Radyoya Müeyyide

Üst Kurul toplantısında radyolardaki yayın ihlalleri de ele alındı. "Radyo Lider İzmir" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, ceza infaz kurumlarındaki mahkümlar ve mahküm yakınlarının sms hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanallarıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı tespiti yapılan toplantıda, bu durumun ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğu, atılan sms ve abonelik yöntemleriyle de haksız kazanç sağlandığı belirtildi. Bu gerekçelerle "Radyo Lider İzmir"e 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez" hükmünü ihlalden yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

"Radyomuğla" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, hükümlü/tutuklulara yönelik olarak müzik yayını yapılan "Kader Mahkumları Özel Programı" isimli programda da kaba ve argo kelimeler bulunan şarkıların yayınlandığı gerekçesiyle ilgili 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlalden yüzde 3 idari para cezası verildi.

Üst Kurul'da görüşülen bir diğer yayın ihlali ise "Seç FM" adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa yönelik oldu. Manisa ve Uşak illerindeki ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ile bu mahkumların yakınlarının istek parçalarının çalınıp mesajlarının okunduğu programda ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek bilgilerin paylaşıldığı gerekçesiyle "Seç FM"e 6112 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
