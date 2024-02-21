RTÜK, NOW TV, SHOW TV, TELE 1, FLASH HABER VE TGRT'ye para cezaları verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, NOW TV, SHOW TV, TELE 1, FLASH HABER VE TGRT'ye para cezaları verildiğini duyurdu. Taşçı, "Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şikayeti üzerine 'doğruluk ilkesine' aykırı yayın savıyla FOX/NOW TV'ye yüzde 2 idari para cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. RTÜK, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un şikayeti üzerine 'tarafsızlık ve gerçeklik ilkesine aykırı' yayın nedeniyle FOX/NOW TV'ye yüzde 2 idari para cezasına hükmetti" dedi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FOX/NOW TV, SHOW TV, TELE 1, FLASH HABER VE TGRT'ye para cezası verildiğini açıkladı. Taşcı paylaşımında şunları kaydetti:

"RTÜK'ten ceza bombardımanı! Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın şikayeti üzerine "doğruluk ilkesine" aykırı yayın savıyla FOX/NOW TV'ye yüzde 2 idari para cezası verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. RTÜK, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un şikayeti üzerine 'tarafsızlık ve gerçeklik ilkesine aykırı' yayın nedeniyle FOX/NOW TV'ye yüzde 2 idari para cezasına hükmetti. RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya "ürünler için aşırı vurgu" yapıldığı savıyla kanala yüzde 2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor!

RTÜK, yazar Rıza Zelyut'un AKP'nin ülkeyi etnik ve dinsel kimliklerden yararlanarak kamplara böldüğü eleştirisi nedeniyle TELE 1'e 'doğruluğa aykırı' yayından yüzde 2 para cezası verildi. TELE 1'e ayrıca "milli duyguları incitecek" sözler nedeniyle de yüzde 2 para cezasına hükmetti.

Flash Haber'de DEM Milletvekili Ali Bozan'ın AKP-MHP ittifakına yönelik eleştirisi nedeniyle kanala "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine" aykırı yayından yüzde 3 para, 3 kez de program durdurma cezasına karar verildi.

Cem Küçük'ün İstanbul Adalet Sarayı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına karşın saldırganı etkisiz hale getiren polisin ismini ve görev yerini açıkça yayında dile getirmesi nedeniyle tarafsızlığa aykırı yayından TGRT'ye yüzde 2 para cezasına oy birliğiyle karar verildi."