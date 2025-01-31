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RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, FOX TV'nin NOW TV olarak değişen yeni logosunun, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanıdıklarını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, adı NOW TV olarak değişen FOX TV'nin yeni logosunun İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu.

"3 AY SÜREYLE DURDURABİLİRİZ"

Keser ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa NOW TV'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisansının iptal edilebileceğini de ekledi.

RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı "FOX TV'den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV'ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek" ifadelerini kullandı.

RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkenin ekonomisini vatanı milleti düşündükleri yok zaten milletin elindekine avucundakini yastıkaltındakine göz dikmişler oda yetmeyip millete iban göndermeye kalkıyorlar sonu hayırlı olmayacak işler yapıyorlar sefalet yokluk pahalılık açlık bizi bekliyor

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Haber YorumlarıAli:

Ne farkeder MK ha Fox ha Now ha MK ?

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Değiştirsinler ama yıllarca alışmışız Fox TV diye aklımızda hep öyle kaldı

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