RTÜK Başkanı Şahin: Medya Okuryazarlığı ve Dijital Etik Farkındalığı Önemli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bilimsel araştırmalar, yanlış haberlerin doğru bilgiye oranla 6 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koyuyor. İşte bu nedenle, özellikle medya okuryazarlığı, bilinçli medya kullanımı ve dijital etik konularında farkındalık oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara Bilim Üniversitesinin akademik yılı açılış dersini, "Dijital İletişim Dünyası" başlığıyla RTÜK Başkanı Şahin verdi.

Ankara Bilim Üniversitesi avlusundaki açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Demir, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü ile akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, üniversitenin kuruluş sürecinde eşitlik ilkesinin merkeze alındığını belirterek, "Eşitlik, barışı, sevgiyi ve huzuru getirir, Anadolu'yu var eden de bu eşitlikçi anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Demir de ilmin öznesinin "insan" olması gerektiğine işaret ederek, "Gerçek bilginin kaynağı, insanın kendi iç yolculuğunda saklıdır. Hikmet kapısı üniversitenin içinden geçer, bu kapıdan geçen her birey, bilginin ötesine geçip anlamı aramaya başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın umut mu, korku mu getireceğini belirleyecek olanın yine insanlar olduğunu vurgulayan Demir, üniversite olarak aklı, kalbi ve vicdanı birleştiren bir eğitim anlayışını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

"Bilginin, etik, şeffaf ve doğru kanallarda dolaşması için çalışıyoruz"

Konuşmalarının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni akademik yılın ilk dersini başlattı.

Şahin, dijitalleşme çağının büyük fırsatlar ve önemli sorumluluklar getirdiğini belirterek, "Dijital araçlar artık sadece eşyalarımızı değil, düşünce biçimlerimizi, ifade tarzlarımızı ve toplumsal ilişkilerimizi de etkiliyor. Bugün iletişim alanında çok hızlı bir değişim sürecine tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeyle bilginin hızla yayılmasının, etik değerlerin korunmasını zorlaştırdığını vurgulayan Şahin, "Özellikle doğrulama, etik sorumluluk ve editoryal denetim mekanizmalarının önemi her zamankinden daha fazla artıyor. Biz RTÜK olarak, dijitalleşen bu iletişim çağında denetim ve etik sorumluluk konularına büyük önem veriyoruz. Verinin yani bilginin, etik, şeffaf ve doğru kanallarda dolaşması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Şahin, denetimsiz dijital platformlarda yayılan bazı içeriklerin, toplumun değerleriyle bağdaşmayan, manipülatif veya yanlış yönlendirmelere sebep olabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilimsel araştırmalar, yanlış haberlerin doğru bilgiye oranla 6 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koyuyor. İşte bu nedenle, özellikle medya okuryazarlığı, bilinçli medya kullanımı ve dijital etik konularında farkındalık oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. RTÜK olarak bizler, hızlı değişen dijital dünyada hem ifade özgürlüğünü hem de toplumsal sorumluluğu esas alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, özgür ama sorumlu, yenilikçi ama etik değerlere bağlı bir medya düzenini güçlendirmektir."

Şahin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, üniversite yönetimine, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Üniversitenin, "eşitlik" temalı tanıtım videosunun da gösterildiği programda, öğretim üyelerine akademik cübbelerinin giydirildiği biniş töreni de gerçekleştirildi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.