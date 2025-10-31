Haberler

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'tan Medya Denetimi Vurgusu

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'tan Medya Denetimi Vurgusu
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, medyada denetleme ve düzenleme görevlerinin önceliği olduğunu vurgulayarak, zararlı içeriklerden gençleri ve aileleri koruma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Medyada denetleme ve düzenleme görevini yerine getirirken, aynı zamanda zararlı içeriklerden gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumak temel önceliğimiz olacak." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul, Mehmet Daniş başkanlığındaki ilk Üst Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Daniş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

RTÜK'ün yayıncılığın hem teknik hem de insani boyutunu önemseyen köklü bir kurum olduğunu belirten Daniş, bu emaneti daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Daniş, Kurul'un medya alanındaki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Ülkemizin en güçlü denetim ve düzenleme mekanizmalarından biri olarak, yayıncılığın gelişmesine, etik standartların yükseltilmesine ve kamu yararına hizmet eden bir yayın ortamının tesisine öncülük edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Daniş, şunları kaydetti:

"Medyada denetleme ve düzenleme görevini yerine getirirken aynı zamanda zararlı içeriklerden gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumak temel önceliğimiz olacak. Milli ve manevi değerlere sahip çıkmak, dezavantajlı bireylerin medyaya erişimini kolaylaştırmak için kararlılıkla çalışacağız. Üst Kurul üyelerimizle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte RTÜK'ü daha ileriye taşımak için ortak bir iradeyle hareket edeceğiz. Yeni çalışma dönemimiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
