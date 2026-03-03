Haberler

RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendiklerini ifade eden Daniş, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve bağımsız bir ortamda icra etmeleri temel bir haktır. Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki