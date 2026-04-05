RTÜK Başkanı Daniş, Süper Amatör Lig'de şampiyon olan Çanakkalespor'u kutladı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'i namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Çanakkalespor'u tebrik etti.

RTÜK Başkanı Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkalespor'umuzu Süper Amatör Lig'de elde ettiği namağlup şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselişi için en kalbi duygularımla kutluyorum. Çanakkale, ruhundaki mücadele azmini her alanda olduğu gibi yeşil sahalarda da en güzel şekilde sergilemiştir. Kulüp Başkanımız Sayın Halit Kubilay Fırat başta olmak üzere, bu başarıda emeği geçen teknik heyeti ve sahada ter döken tüm futbolcularımızı tebrik ederim. Çanakkalespor'umuza yeni liginde üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık, başarınız daim olsun" dedi.

