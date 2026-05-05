RTÜK Başkanı Daniş, KKTC'de temaslarda bulundu

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi ziyaret ve program gerçekleştirdi.

RTÜK heyeti, bir dizi resmi ziyaret ve program için KKTC'ye gitti. RTÜK Başkanı Daniş'e ziyaretlerinde Üst Kurul Üyeleri Ahmet Can Buğday, Fatma Çeliker, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir, Tuncay Keser, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ile Üst Kurul birim amirleri ve uzmanlarından oluşan heyet eşlik etti. Heyet, programın ilk gününde KKTC'nin kurucu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

DANİŞ, CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

RTÜK heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmede Daniş, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların yalnızca tarihi ve kültürel yakınlığa dayanmadığını, ortak gelecek vizyonuyla şekillenen güçlü bir kardeşlik ilişkisi olduğunu vurguladı. Medyanın kamu diplomasisi açısından kritik rolüne dikkat çeken Daniş, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin uluslararası kamuoyuna doğru ve etkili biçimde aktarılmasında yayıncılık kurumlarının önemine işaret ederek, RTÜK'ün ifade özgürlüğü ile kamu yararı arasında denge gözeten bir anlayışla hareket ettiğini belirtti. Daniş, KKTC'deki muadil kurumlarla iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Daniş ayrıca dijital platformlar ve sınır aşan içerik akışının dezenformasyon ve zararlı içerikler gibi yeni riskler doğurduğunu söyleyerek Türkiye ile KKTC'nin bu alanlarda ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Daniş, "Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da son dört BM Genel Kurulu konuşmasında uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkiler kurmaya açıkça davet etmiştir. Kıbrıs Türk halkının haklı tezlerinin bu platformlarda güvenilir ve etkili biçimde yer bulması; medya ve yayıncılık kurumlarının üstlendiği rolü daha da anlamlı kılmaktadır" dedi.

MECLİS BAŞKANI ÖZTÜRKLER'E ZİYARET

Heyet, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile de bir araya geldi. Daniş, Meclis'in Kıbrıs Türk halkının iradesinin en güçlü temsilcisi olduğunu belirterek parlamentoların demokratik sistemin temel taşı olduğunu vurguladı. Medya ile parlamentolar arasındaki ilişkinin demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından kritik olduğunu ifade eden Daniş, "Medya ile parlamentolar arasındaki ilişki, demokrasinin sağlıklı işlemesi bakımından hayati önemdedir. RTÜK olarak yayıncılık alanında etik standartların yükseltilmesi, çocuk ve aile yapısının korunması, doğru bilginin teşviki ve medya okuryazarlığının artırılması için çalışıyoruz" dedi. Daniş ayrıca KKTC'de yürütülen mevzuat geliştirme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

DANİŞ, BAŞBAKAN ÜSTEL İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile gerçekleştirilen görüşmede medya sektörünün stratejik önemi ele alındı. Daniş, yayıncılığın yalnızca kültürel bir alan olmadığını; ekonomi, turizm ve uluslararası görünürlük açısından da kritik rol oynadığını ifade etti. KKTC'nin dijital dönüşüm süreci, yerli içerik üretimi ve genç iletişimcilerin yetiştirilmesi gibi alanlarda Türkiye ile iş birliği potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Daniş, RTÜK olarak teknik destek ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını belirtti. Daniş, "Bu süreçte Yayın Yüksek Kurulu'nun sayısal yayıncılığa geçiş, uydu ve IPTV altyapısının hukuki çerçevesini oluşturma gibi alanlardaki kurumsal birikimi önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Hazırlanan yeni yayıncılık mevzuatı ise sektörün geleceğe hazırlanmasında belirleyici bir adım olmaktadır. Özellikle dijital mecralarda yanlış bilginin önlenmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması, kültürel değerlerin yaşatılması ve medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması ortak önceliklerimiz arasında yer almalıdır" dedi.

Heyet, ziyaret kapsamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ve KKTC Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı