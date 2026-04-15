RTÜK Başkanı Daniş'ten Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet dileyerek, ailelerine sabır ve başsağlığı istedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe yüreğimizi yakan elim hadise karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan