Haberler

Fransa'nın Roubaix kentinde iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Roubaix kentinde düzenlenen 600 kişilik iftar programına Türkiye'nin Paris Başkonsolosu ve yerel siyasetçiler katıldı. İftar, kültürler arası dayanışma ve birlikte yaşama vurgusu yapıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde yerel siyasetçilerin de katılımıyla 600 kişilik iftar programı düzenlendi.

Davetliler arasında, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Roubaix Belediye Başkanı Alexandre Garcin, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Fransız milletvekilleri, senatörler ve çevre kentlerin belediye başkanları da yer aldı.

Roubaix'de 600 kişinin katıldığı iftar programında, sema gösterisi ve ney dinletisi düzenlendi.

Kentteki Eyüp Sultan Camisi Derneğinin Başkanı Alcı, burada yaptığı konuşmada, iftardaki kalabalığın, birlikte yaşama isteğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Alcı, "Ramazan, maneviyat, sabır ve paylaşma ayıdır." diyerek, bu ayda insanların, dayanışma, cömertlik ve başkalarına önem vermeyi düşünmeye zaman ayırdığını söyledi.

Roubaix'ye ilk Türk işçinin 1969'da geldiğine değinen Alcı, Türklerin, çalışma arzusu ve bulundukları topluma katkı sağlama isteğiyle buraya geldiklerini belirtti.

Alcı, "Bugün onların çocukları ve torunları öğretmen, iş insanı, doktor, işçi, gönüllü, seçilmiş oldu." ifadesini kullanarak, burada yaşayan Türklerin Roubaix'nin zenginliğine katkı sağladığının altını çizdi.

İftara farklı din mensuplarının da katıldığını aktaran Alcı, kültürler ve nesiller arasında köprü inşa etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!