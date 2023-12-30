Rottweiler Köpeği Tarafından Saldırıya Uğrayan Kişinin Sağ Kolu Parçalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, beslediği Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına maruz kalarak sağ kolunu kaybetti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Rottweiler' cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Hasan Z.'nin (57) sağ kolu parçalandı.
İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde Hasan Z., beslediği 'Rottweiler' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Hasan Z., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Z., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.