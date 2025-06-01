Rotterdam'da Açık Çatı Günleri Başladı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Rotterdamse Dakendagen Vakfı, bu yıl "Açık Çatı Günleri" etkinliğinin onuncusunu düzenledi.

Etkinlik kapsamında, Rotterdam kent merkezindeki 40 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açıldı.

Yeşil alan düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti, farklı mimari yapılara sahip binaları ve manzarayı izledi.

Bazı çatılarda ise çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Maritiem Müzesi'nin çatısına, etkinlik kapsamında kurulan seyyar merdivenle çıkan ziyaretçiler, hem manzarayı seyretti hem de dev kaydıraktan kayarak keyifli anlar yaşadı.

Rotterdam kent merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.

Etkinlik 9 Haziran'a kadar devam edecek.