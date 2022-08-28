Röportaj: Nijeryalı Akademisyen: Çin, Daha Adil ve Kapsayıcı Küreselleşmenin Destekçisi

Olatunji Saliu

ABUJA, 28 Ağustos (Xinhua) -- Nijeryalı akademisyen, Çin'in daha adil ve kapsamlı bir küreselleşmenin yaratıcısı olduğunu belirtti. Abuja Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Sheriff Ghali İbrahim, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, dünya üzerinde önemli bir siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olarak, "Çin'in dışlanmasının mümkünü olmadığını" söyledi. İbrahim'e göre, Afrika'dakiler de da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, Avrupa ya da Amerikan kültürlerini merkeze alarak, evrensel değer kisvesi altında dünyadaki tüm diğer kültürleri yok eden Batı'nın egemen olduğu küresel sistem ve küreselleşme süreci tarafından büyük ölçüde dezavantajlı durumda bulunuyordu. İbrahim, ancak Çin gibi gelişmekte olan ekonomilerin yükselişiyle, gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişimde daha fazla söz sahibi olduğunu ve çok taraflı çeşitli işbirliği mekanizma ve platformları yoluyla küreselleşme sürecini daha adil ve kapsamlı şekilde desteklemeye başladıklarını bildirdi.

Akademisyen, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesi de dahil olmak üzere Çin'in küreselleşme kavramının, hiçbir ayrımcılık, ırk ayrımı veya dışlanma olmaksızın insanlık için ortak bir geleceği büyük oranda desteklediğinden, öncülüğünü kanıtladığını belirtti. İbrahim, Çin'in küresel tedarik zincirindeki konumunun önemli, büyük, güçlü olduğunu ve dünyanın her yerindeki her evde Çin malı ürünler bulunabilecek şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Örneğin, Nijerya'da ve Afrika'nın diğer bölgelerinde tedarik edilen Çin mallarının uygun fiyatlı olduğunu belirten İbrahim, "Avrupa'ya, ABD'ye, dünyanın farklı bölgelerine, Orta Asya'ya, Asya-Pasifik'e, Afrika'ya, Latin Amerika'ya gidin, Çin'in küresel tedarik zincirindeki rolü olumlu ve yol açıcı" dedi. İbrahim, "Çin olmadan ayakta kalabilecek bir küreselleşme yok" diye ekledi.