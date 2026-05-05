Romanyalı öğrenciler Manavgat'ta elektrik firmasında staj yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir elektrik firmasında Erasmus+ programı kapsamında 6 Romanyalı teknik lise öğrencisi staj yaptı.

İlçedeki işletmede teknik eğitim alan ve Türk kültürünü tanıma fırsatı bulan öğrenciler için program sonunda uğurlama töreni düzenlendi.

Uzman Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Cengiz, törende yaptığı konuşmada, eğitimin evrensel bir alan olduğunu belirterek, hem yerli hem de yabancı öğrencilere mesleki eğitim kapılarını açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin Manavgat'tan memnun ayrılmasının bölge tanıtımı için önemli olduğuna işaret eden Cengiz, "Yalnız kendi evlatlarımızla değil, yabancı öğrencilerle de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Romanyalı stajyerlerimiz için de üzerimize düşeni yaptık. Şundan eminim ki bu gençler ülkelerine vardıklarında şehrimizin ve Türkiye'nin gönüllü birer turizm elçisi olacaklar." diye konuştu.

Stajyer öğrenciler ise eğitim süresince gördükleri misafirperverlikten ve teknik kazanımlardan dolayı işletme yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
