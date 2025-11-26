Haberler

Romanya Ukrayna Sınırında İHA İhlali Üzerine Savaş Uçaklarını Havalandırdı

Güncelleme:
Romanya, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde hava sahasına giren iki insansız hava aracı nedeniyle Alman Eurofighter Typhoon ve kendi F-16 savaş uçaklarını havalandırdı. Savunma Bakanlığı, İHA'ların ne zaman göndereceği ve enkaza ilişkin bilgi vermedi.

BÜKREŞ, 26 Kasım (Xinhua) -- Romanya salı sabahı Ukrayna sınırına yakın bölgelerde hava sahasına iki ayrı insansız hava aracının (İHA) girdiğinin tespit edilmesi üzerine Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını ve kendi F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarını derhal havalandırdı.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava savunma radarlarının önce Tulcea ilçesi üzerindeki hava sahasına doğru ilerleyen İHA büyüklüğünde bir hedef tespit ettiği, ardından Galati ilçesi üzerinde de ikinci bir ihlal tespit edildiği kaydedildi.

Durumun hala izlendiğini belirten bakanlık, İHA'ları kimin gönderdiği ve ülke topraklarına herhangi bir enkazın düşüp düşmediği konusunda bilgi vermedi. Açıklamada 2025 tarihli 73 sayılı kanunun, Romanya hava sahasında görülen izinsiz İHA'ların etkisiz hale getirilmesi için gerekli yasal çerçeveyi sağladığı ve herhangi bir müdahalenin, insan hayatının korunmasına öncelik vermesi gerektiğini şart koştuğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
