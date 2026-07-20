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Bükreş'te Havacılık Günü Kutlamaları

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BÜKREŞ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Romanya Havacılık ve Hava Kuvvetleri Günü törenleri sırasında Havacılık Kahramanları Anıtı'nın üzerinden uçan askeri uçaklar, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

BÜKREŞ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Romanya Havacılık ve Hava Kuvvetleri Günü törenleri sırasında Havacılık Kahramanları Anıtı'nın üzerinden uçan askeri uçaklar, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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