Bükreş'te Havacılık Günü Kutlamaları
BÜKREŞ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Romanya Havacılık ve Hava Kuvvetleri Günü törenleri sırasında Havacılık Kahramanları Anıtı'nın üzerinden uçan askeri uçaklar, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
BÜKREŞ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Romanya Havacılık ve Hava Kuvvetleri Günü törenleri sırasında Havacılık Kahramanları Anıtı'nın üzerinden uçan askeri uçaklar, 19 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)
Kaynak: Xinhua