Romanya, izinsiz giren İHA'yı F-16 ile düşürdü

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Romanya hava sahasına izinsiz giren bir insansız hava aracının (İHA) F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Bakan Toiu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 11.02'de F-16 savaş uçağı kullanan Rumen pilotun ülkenin hava sahasına izinsiz giren bir İHA'yı düşürdüğünü bildirdi.

Toiu, müdahalenin Buzau ilinde yerleşim yeri bulunmayan bir bölgede gerçekleştirildiğini vurguladı.

İHA'nın düştüğü bölgede enkaz parçalarının incelendiğini aktaran Toiu, "Daha fazla güvenliğe giden yol, sınırımızda barışa giden yoldur. Vatandaşlarımızı koruyacağız ve masum sivillerin yaşamlarını bu yasa dışı saldırılara karşı koruyan komşularımıza destek vermeye yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Romanya Savunma Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, söz konusu İHA'nın yerel saatle 09.39'da radar gözetleme sistemi tarafından Sulina kentinin yaklaşık 20 kilometre doğusunda tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava hedefinin daha sonra Romanya hava sahasına girerek Sulina-Braila-Fetesti-Buzau güzergahını izlediği kaydedildi.

Hedefin takibi amacıyla yerel saatle 09.48'de NATO Hava Polisliği görevi yürüten iki İtalyan Eurofighter Typhoon, 10.56'da ise Fetesti'deki 86. Hava Üssü'ne bağlı iki Romanya Hava Kuvvetleri F-16 savaş uçağının havalandığı bildirildi.

Düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu bilgisi paylaşılmadı.

Öte yandan, Rusya'ya ait bir İHA, 29 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düşmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA