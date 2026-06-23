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Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Baraboi, Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti

Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Baraboi, Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti
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Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard-Gabriel Baraboi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye geldi ve Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard-Gabriel Baraboi Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard-Gabriel Baraboi ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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