Romanya'dan İsrail'in kötü muamelede bulunduğu Sumud Filosu aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısı

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, İsrail'in kötü muamelede bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin derhal ve güvenli şekilde serbest bırakılmasını talep etti. Toiu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in eylemlerini kabul edilemez buldu.

Toiu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik sergilediği "düşmanlık ve aşağılama" dolu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aralarında birçok Avrupa vatandaşının da bulunduğu aktivistlere yapılan muamelenin insan onuruna aykırı olduğuna işaret eden Toiu, "Uluslararası standartlara uygun olarak filo üyelerinin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Konsolosluk yardımı ve temel insan onuru haklarının koruması şartıyla. Bu olayın en üst düzeyde sorumlulukla ele alınmasını ve bu tür aşağılamaların tekrarlanmamasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
