Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü Güncel Haberler Avrupa'da gözlemlenen yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle Tuna Nehri'nin seviyesindeki azalama tarihi seviyelere geldi. Avrupa'da gözlemlenen yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle Tuna Nehri'nin seviyesindeki azalama tarihi seviyelere geldi. Nehrin Romanya'dan geçen belli bölümleri, ticari ve turistik gemilerin geçişine kapandı. Tarımsal faaliyetler ve vahşi yaşam da azalan su seviyesinden olumsuz etkilendi Güncel Kaynak: AA / Alexandra Radu Tuna Nehri Romanya su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.