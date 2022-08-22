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Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü

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Avrupa'da gözlemlenen yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle Tuna Nehri'nin seviyesindeki azalama tarihi seviyelere geldi.

Avrupa'da gözlemlenen yüksek sıcaklık ve kuraklık sebebiyle Tuna Nehri'nin seviyesindeki azalama tarihi seviyelere geldi. Nehrin Romanya'dan geçen belli bölümleri, ticari ve turistik gemilerin geçişine kapandı. Tarımsal faaliyetler ve vahşi yaşam da azalan su seviyesinden olumsuz etkilendi

Kaynak: AA / Alexandra Radu - Güncel

Tuna Nehri Romanya su Güncel Haberler

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