Romanya'daki film festivallerinde Türk filmleri gösterildi

Avrupa'daki Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC) bünyesinde organize edilen, pek çok büyükelçilik ve kültür kurumu tarafından desteklenen Cinefeminia'ya (Kadın Yönetmenler Film Festivali) Türkiye'yi temsilen Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) katıldı.

YEE'den yapılan açıklamada, festivale, senaryosunu hem yazan hem yöneten Emine Emel Balcı'nın "Nefesim Kesilene Kadar" filmiyle katılım sağlandığı belirtilirken, söz konusu filminin, festival verilerine göre festivalin ilk üç gününde en çok izlenen film olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bükreş YEE'nin, her yıl geleneksel olarak düzenlenen diğer bir festival olan AsiaFest'e (Asya Ülkeleri Festivali) sinema kategorisine "Ertuğrul 1890" isimli filmle katıldığı ifade edildi.

Bükreş'in Titan Park'ında izleyicilerle buluşan filmin, Türk-Japon ortaklığıyla hazırlanması, festivalin içeriğine uygun olması ve sahnelerin gerçekliğiyle seyircilerden büyük beğeni aldığı kaydedildi.