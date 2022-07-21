Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü - Haberler

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Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü

AA - Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
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Romanya'da yetim ve mülteci çocukların yüzü Yunus Emre Enstitüsü'yle güldü

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rumen Çocuklara Yardım Vakfı ortaklığında, yetim ve mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rumen Çocuklara Yardım Vakfı ortaklığında, yetim ve mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamada, etkinlikte çocukların, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğu belirtildi.

Çeşitli sportif etkinlikler ve oynanan oyunlarla çocukların doyasıya eğlendiği belirtilen açıklamada, ebru sanatının inceliklerini ebru sanatı öğretmeni Rodica Parvan'dan öğrenen çocukların, kendi ebrularını yapma imkanı bulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Bükreş YEE tarafından açılan stantta Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin tadına bakıldığı da ifade edildi.

AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel

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