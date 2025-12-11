Haberler

Romanya'da "Türk Köşesi ve Türk Bayrağı Yarışması"nın birincisi yapıldı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya'da gerçekleştirilen 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında, Bükreş'te ilki düzenlenen Türk Köşesi ve Türk Bayrağı Yarışması, kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor. Yarışmada Türkçe eğitim veren okulların öğrencileri, tasarladıkları Türk köşeleri ve el işçiliği ürünleriyle yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Romanya'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında ülkede "Türk Köşesi ve Türk Bayrağı Yarışması"nın ilki düzenlendi.

Başkent Bükreş'te düzenlenen yarışmada, Türkçe'nin seçmeli ders olarak öğretildiği okullar arasında kültürel etkileşimin artırılması amaçlanırken, öğrencilerin tasarladığı Türk köşeleri, Türk bayrağı yorumları ve el işçiliği ürünleri sergilendi.

YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, yaptığı konuşmada, yarışmanın iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "Bugün burada sadece bir yarışma değil, aynı zamanda Romanya ile Türkiye arasındaki kültürel kardeşliğin çok güçlü bir yansımasını gördük." dedi.

Başkent Bükreş'te yarışma kapsamında düzenlenen programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Büyükelçilik Müsteşarı Gizem Emel, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe'nin yanı sıra Rumen oyuncu Mugur Mihaescu, gazeteci Denise Rifai, modacı Catalin Botezatu ve şarkıcı Tavi Colen gibi isimler de katıldı.

İlk yılında ilgi gören yarışmada dereceye giren okulların temsilcilerine hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: AA



