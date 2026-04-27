Romanya'da hükümet krizi: AUR gensoru hazırlığında

Romanya'da Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Başbakan Ilie Bolojan'a siyasi desteğini çekmesi ve partili bakanların kabinedeki görevlerinden istifa etmesinin ardından aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), hükümeti düşürmek için gensoru hazırlıklarına başladığını duyurdu.

AUR Başkanı George Simion, başkent Bükreş'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gensoru önergesine ilişkin oylamanın 5 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını, gerekli çoğunluğun sağlanması durumunda önergenin aynı gün meclise sunulacağını söyledi.

Bolojan hükümetini düşürmek istediklerini belirten Simion, "PSD'nin de aynı amacı var, biz de listede yer alacağız. AUR olarak erken seçime gidilmesini istiyoruz." dedi.

Simion, PSD ile yeni hükümetin kurulmasında da beraber çalışabilecekleri mesajını verdi.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti.

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet ise Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.