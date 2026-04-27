Romanya'da hükümet krizi: AUR gensoru hazırlığında

Romanya'da Sosyal Demokrat Partinin (PSD) Başbakan Ilie Bolojan'a siyasi desteğini çekmesi ve partili bakanların kabinedeki görevlerinden istifa etmesinin ardından aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), hükümeti düşürmek için gensoru hazırlıklarına başladığını duyurdu.

AUR Başkanı George Simion, başkent Bükreş'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gensoru önergesine ilişkin oylamanın 5 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını, gerekli çoğunluğun sağlanması durumunda önergenin aynı gün meclise sunulacağını söyledi.

Bolojan hükümetini düşürmek istediklerini belirten Simion, "PSD'nin de aynı amacı var, biz de listede yer alacağız. AUR olarak erken seçime gidilmesini istiyoruz." dedi.

Simion, PSD ile yeni hükümetin kurulmasında da beraber çalışabilecekleri mesajını verdi.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti.

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet ise Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!