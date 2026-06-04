Romanya Cumhurbaşkanı Dan, AP üyesi Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, gensoru oylaması sonucu hükümetin düşürülmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eugen Tomac'ı başbakan olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Dan, başkent Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından 5 Mayıs'ta yapılan gensoru oylamasında hükümetin düşmesinin ardından siyasi partilerin anlaşma sağlayamadığını belirtti.

Romanya'nın geleceği için partilerden bağımsız bir ismin başbakan olarak göreve getirilmesinin tek mümkün çözüm olduğunu söyleyen Dan, "AP üyesi Sayın Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendiriyorum. Bu çok önemli bir an." dedi.

Ulusal medyada yer alan bilgilere göre, Tomac tarafından kurulması beklenen teknokrat hükümette görev alacak isimlerin 10 gün içerisinde belirlenip, meclisten güvenoyu alması gerekiyor.