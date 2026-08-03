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Tuna'da kuraklık: Nükleer santrale su için kontrollü patlama

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Romanya'da kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesi rekor düşüş yaşandı. Cernavoda Nükleer Santrali'ne su akışını artırmak için nehirdeki kayalık, 180 kg patlayıcıyla kontrollü şekilde imha edildi.

Romanya'da, kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Tuna Nehri'nde akışı dengelemek amacıyla kayalık alan, 180 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde imha edildi.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, ülke basınına yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle su seviyesinde rekor düşüş kaydedilen Tuna Nehri'nde su akışını dengelemek için bakanlık bünyesinde kontrollü patlama yapıldığını ifade etti.

Cernavoda Nükleer Santrali'ne su akışını artırmak amacıyla nehir üzerindeki Parjoaia kayalığının 180 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde imha edildiğini belirten Miruta, Romanya Deniz Kuvvetleri, askeri mühendisler ve patlayıcı imha dalgıçlarının nehir kolunda yüksek güçlü patlayıcı kullanarak imha sürecini gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'da Ulusal Su İdaresince yapılan açıklamada, nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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