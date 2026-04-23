Romanya'da Başbakan Bolojan'a desteğini sonlandıran partinin bakanları istifa etti

Romanya'nın en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Partinin, Başbakan Ilie Bolojan'a siyasi desteğini geri çekmesinin ardından kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa ettiğini açıkladı.

PSD tarafından yapılan yazılı açıklamada, partinin Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini sonlandırmasının ardından hükümette görev alan PSD'li bakanların da bugün istifalarını sundukları belirtildi.

Bolojan'ın parlamentodaki çoğunluğunu kaybettiğine işaret edilen açıklamada, artık başbakan olarak göreve devam etmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, istifa eden 7 bakanın, Başbakan Yardımcısı Marian Neac?u, Tarım Bakanı Florin Barbu, Enerji Bakanı Bogdan Ivan, Çalışma Bakanı Florin Manole, Adalet Bakanı Radu Marinescu, Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete ve Ulaştırma Bakanı Ciprian Şerban olduğu kaydedildi.

Koalisyondaki diğer partilerden Bolojan'ın liderliğini yaptığı Ulusal Liberal Partisi (PNL) Genel Sekreteri Dan Motreanu, bakanlar istifa etmiş olsa bile hükümetin tam yetkiye sahip olduğunu savundu.

Ulusal basın, bundan sonraki süreçte azınlık hükümeti kurulması için çalışmalara başlanabileceğini belirtirken, ülkenin yeni bir siyasi kriz dalgasıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmişti. Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet ise Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.