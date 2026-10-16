Romanya'da 5 ay sonra Niculescu'nun kabinesine PSD desteği geldi

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Romanya'da gensoruyla hükümetin düşürülmesinin üzerinden 5 ay geçmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu liderliğinde yeni hükümetin kurulması ihtimalinin kuvvetlendiği bildirildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın 5 aydan fazladır devam eden siyasi kriz sürecinde hükümeti kurmakla görevlendirdiği 4'üncü isim olan Niculescu, yeni kabinede yer alacak 18 ismi Romanya Parlamentosuna sundu.

Niculescu, düzenlediği basın toplantısında, Romanya'da yeni hükümetin kurulmasına ilişkin oldukça iyimser olduğunu söyledi.

Romanya Parlamentosunun yazılı açıklamasında da milletvekilerinin 20 Ekim Salı günü bir araya gelecekleri, yeni hükümete ilişkin güven oylamasının yapılacağı duyuruldu.

PSD'nin desteği yeni hükümetin kurulma ihtimalini güçlendirdi

Romanya'nın en büyük partisi konumundaki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), Niculescu liderliğindeki yeni hükümete destek vereceğini açıklayarak, Romanya'nın son 5 aydır içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmasına yeşil ışık yaktı.

Ulusal medyadaki haberlerde, Dan tarafından daha önce hükümeti kurmakla görevlendirilen 3 isme destek vermeyen PSD'nin yeni açıklamasıyla Romanya'da salı günü yeni hükümetin kurulma ihtimalinin oldukça güçlendiği belirtildi.

Bu arada, Niculescu'nun parlamentoya sunduğu kabine listesindeki 11 ismin PSD'li olması dikkat çekti.

Daha önceki hükümeti kurma çalışmaları başarısız oldu

PSD ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmişti.

Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da AP üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayarak 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra Ulusal Liberal Partiden (PNL) Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini vermişti. Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, son olarak AP üyesi Siegfried Mureşan'a 17 Eylül'de aynı görevi vermiş, Mureşan'ın kabinesi de 30 Eylül'de parlamentoda reddedilmişti.

Kaynak: AA