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Bükreş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Bükreş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen program, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitlerin anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yoğun katılım gösterdiği programda konuşan Büyükelçi Altan, Türk milletinin ulusal iradeyi ve demokrasiyi canı pahasına koruduğunu belirtti.

Altan, yurt dışında FETÖ iltisaklı birçok okulun Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini anımsatarak, "Maarif Vakfı, Romanya dahil birçok ülkede yeni okullar açtı. Rumen dostlarımızla bu konuda işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı ve Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) katkı sağladığı programda, AA muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği ve direnişi simgeleyen fotoğraflardan oluşan sergi, katılımcıların ziyaretine açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bükreş'te belgesel gösterimi programı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini ve Türk milletinin demokrasiye sahip çıkma mücadelesini konu alan "Yabancıların gözünden 15 Temmuz" isimli belgesel, Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile soydaşlar başta olmak üzere çok sayıda kişinin katılımıyla izlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Serkan Eruysal
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