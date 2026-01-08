Haberler

Romanya, AB'nin yaptırım listesinde olan İsrail vatandaşını sınır dışı etti

Romanya, Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alan bir İsrailli vatandaşı sınır dışı etti. Kişinin, Romanya'dan Ukrayna'ya gitmek istediği bildirildi.

Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde yer alan bir İsrail vatandaşını sınır dışı etti.

İsrail medyası, bir İsraillinin, Romanya'nın batısındaki Iaşi (Yaş) kentindeki havalimanından sınır dışı edildiğini belirtti.

Bu kişinin, Romanya'dan Ukrayna'ya gitmek istediği ifade edildi.

Romanya'nın, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen İsraillinin, AB'nin yaptırım listesinde olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edildiğini bildirdiği aktarıldı.

İsrail vatandaşının, yaklaşık bir hafta havalimanında kaldıktan sonra ülkesine geri gönderildiği kaydedildi.

