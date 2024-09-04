Romantik komedi filmi 'Gecenin Nakaratı' galası yapıldı

Romantik komedi filmi "Gecenin Nakaratı"nın gala gösterimi gerçekleştirildi.

Torun Center'daki gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yapımcı Galip Güner, senaryonun ilk olarak geçen sene kasım ayında ellerine ulaştığını belirterek, "Projeyi beğendik. Keyifli romantik bir komedi. Bir gecede geçen bir hikaye." dedi.

Filmin yönetmenliğini "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" dizilerine de imza atan Jale Atabey'in üstlendiğine işaret eden Güner, oyuncuların da filme renk kattığını söyledi.

Güner, post prodüksiyon aşamasında filmi defalarca izlediklerini, oyuncuların iyi bir performans sergilediği keyifli bir proje olduğunu ifade eden Güner, "Sezon daha yeni başlıyor, bu da sezonun ilk Türk filmlerinden. Galaya da bu akşam çok bir ilgi var, umarım gişeye de yansıyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Güner, 6 Eylül'de vizyona girecek filmin Azerbaycan ve Kazakistan ile Avrupa ülkelerinde de sinema salonlarında izleyiciyle buluşmasının planlandığı kaydetti.

"Tek gecede geçen bir film"

Filmin başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Naif, sıcak bir hikayemiz var. İki yaralı insanın bir gecede hayatlarının kesişmesi ve sonrasından da gün doğana kadar iyileşmelerini konu alan güzel bir hikaye. Umarım beğenirsiniz." şeklinde konuştu.

Oyuncu Duygu Mercan da hikayenin farklı hayatlara sahip iki kişinin tamamen tesadüfler sonucu tanışmasıyla başladığını belirterek, "Birlikte sabaha kadar geçirdikleri o süreci anlatan tabii içinde aşk da olan romantik komedi. Aslında bol bol güleceğimiz bir film." dedi.

Oyuncu Naz Elmas ise güzel bir filmin izleyiciyi beklediğini vurgulayarak, "İlker Aksum ve ben konuk oyuncuyuz. Güzel tatlı ve sürükleyici bir hikaye, gayet keyifle izleyeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Sokak müzisyeni olan Bora, her akşam İstanbul'un farklı bir noktasında gitarını çalıp, para kazanmaya çalışır. Yine müziğini yaptığı bir akşam eve dönerken yolu Ilgaz ile kesişir. Genç bir kadın olan Ilgaz, kendisinden yaşça büyük olan kocası Teoman'a boşanma davası açmıştır. Ancak yer altı dünyasından olan Teoman'ın Ilgaz'dan ayrılmak gibi bir isteği yoktur."