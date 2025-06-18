Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı'dan Vali Uğur Turan'a Ziyaret

Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Fahrettin Savcı'dan Vali Uğur Turan'a Ziyaret
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Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti. Vali Turan, Roman vatandaşlara önem verdiklerini belirtirken, Savcı da derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Vali Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Roman vatandaşlara önem verdiklerini söyledi.

Kırklareli'nde tüm halkın birlik ve beraberlik içinde yaşadığını ifade eden Turan, herkesin eşit ve bir olduğunu belirtti.

Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kırklareli Roman Derneği Federasyonu Başkanı Mustafa Ovarda, Anadolu Yakası Roman Derneği Federasyonu Başkanı Barış Şahanker ile Gaziosmanpaşa Roman Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Birgüllü de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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