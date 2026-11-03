Roma Fiumicino'da iki Ryanair uçağına bomba ihbarı asılsız çıktı

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İtalya'nın başkenti Roma'nın Fiumicino Havalimanı'na, Portekiz'in başkenti Lizbon ve İrlanda'nın başkenti Dublin'den bu sabah gelen iki yolcu uçağına ilişkin yapılan bomba ihbarlarının asılsız çıktığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in bu sabah Lizbon-Roma ve Dublin-Roma seferlerini yapan iki uçağına bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Bomba ihbarları sebebiyle uçakların Fiumicino Havalimanı'na sabah saatlerinde inmelerinin ardından gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulandığı ve kontrollerin yapıldığı aktarıldı.

Bomba imha ekiplerinin kontrolleri neticesinde bomba ihbarlarının asılsız olduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Messaggero gazetesindeki haberde de yaklaşık bir saat içinde Roma varışlı peş peşe iki uçağa bomba ihbarı yapılması üzerine İtalyan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağının, yolcu uçaklarından birine inişe kadar eşlik ettiği belirtildi.

İspanya ve Polonya'da kaydedilen benzer alarmların ardından Roma'da da alarm verilmesiyle Avrupa'daki havalimanlarının gergin bir sabah geçirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA