Roma Dönemi Titus Tüneli'nde Düşen Kadın Yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Titus Tüneli'nde dengesini kaybederek düşen bir kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hastaneye kaldırarak tedavi etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma Dönemi'nde sel sularını önlemek için yaptırılan Titus Tüneli'nde düşen kadın yaralandı.

Çevlik Mahallesi'ndeki tüneli gezen ismi öğrenilemeyen bir kadın, dengesini yiterek yaklaşık 1 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

