Haberler

Roma'daki Kolezyum, işçi ölümünün ardından yarın da ziyaretçi kabul etmeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Roma'daki Kolezyum 22 Eylül gecesi bir işçinin düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yarın da ziyarete kapalı kalacağı bildirildi. Kültür Bakanı Giuli'nin ikinci bir talimata kadar tarihi amfitiyatrodaki tüm inşaat ve bakım faaliyetlerinin durdurulması kararı verdiği belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'un, 22 Eylül gecesi bir işçinin düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yarın da ziyarete kapalı kalacağı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının Kültür Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, olayın ardından dün sabah ziyarete kapatılan ve bugün de ziyaretçi alınmayan Kolezyum'un yarın da kapalı kalacağı belirtildi.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli'nin, Kolezyum'un 26 Eylül Cumartesi günü ziyarete açılıp açılmayacağına, soruşturmaya yönelik olay yerindeki incelemelerin gidişatına göre Kolezyum Arkeolojik Parkı Müdürü Simone Quilici ve amfitiyatro çalışanlarıyla görüşüp karar vereceği kaydedildi.

Kolezyum'da yeni aydınlatma sisteminin kurulması çalışmaları sırasında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden işçi Andrea Moretti'nin naaşına savcılığın talebi üzerine 28 Eylül'de otopsi yapılacağı bildirildi.

Bakan Giuli'nin, ikinci bir talimata kadar tarihi amfitiyatrodaki tüm inşaat ve bakım faaliyetlerinin durdurulması kararı verdiği de basında yer aldı.

CGIL, Kolezyum önünde miting yapmıştı

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu (CGIL), iş kazaları sonucu meydana gelen ölümleri protesto etmek ve bunun son kurbanı olan Moretti'yi anmak üzere dün Kolezyum önünde miting yapmıştı.

Başbakan Giorgia Meloni de dün yaptığı yazılı açıklamada, Moretti'nin öldüğü trajik kazayı derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Ailesine ve yakınlarına taziyelerimi belirtiyorum. Hadisenin en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması gerekir. 22 yaşında ve bu şekilde iş kazasında ölüm kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Asıl adı "Flavianus Amfitiyatrosu" olan ve milattan sonra 72 ila 80 yıllarında inşa edilen Kolezyum, Roma İmparatorluğu döneminde büyük eğlencelere ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Roma'nın simge yapılarından Kolezyum, İtalya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA
Çocuğunu almaya gitmişti! Okul bahçesinde eşinin bıçakladığı genç kadın hayatını kaybetti

Okul bahçesinde bıçaklanan genç kadın yaşam savaşını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında

Yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında
THY'nin 150 uçaklık siparişi Trump'ı memnun etti: Amerikan sanayisi için büyük gün

THY'nin dev siparişi Trump'ı memnun etti! "Büyük gün" diyerek kutladı
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı

ABD'nin göbeğinde Hakan Fidan sürprizi
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar

Okan Buruk'tan ezber bozan karar
Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu