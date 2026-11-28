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İtalya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında başkent Roma'da geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

"Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin)" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle düzenlenen yürüyüş, başkentin Repubblica Meydanı'nda başladı.

Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen toplanan binlerce kişi "Ataerkillik bize pahalıya mal oluyor" sloganı eşliğinde yürüdü.

Göstericiler, kadınlara yönelik şiddet ve ataerkil şiddete karşı tepkilerini ifade etti.

Yürüyüşte, Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye takan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Bir grup gösterici de tarihi Kolezyum'un önünden geçerken meşaleler yaktı.

Kadınlara yönelik şiddeti protesto amacıyla birçok gösterici yanaklarına kırmızı boya sürerken, bazı protestocular da şiddet mağduru kadınlar için anahtarlarını sallayarak destek ve dayanışmalarını gösterdi.

Yürüyüş, Ostiense Meydanı'na kadar sürdü.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'ın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle yürüyüş bugün yapıldı.

Kaynak: AA