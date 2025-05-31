Roma'da Güvenlik Kararnamesi Protestosu: On Binler Yürüdü

Roma'da Güvenlik Kararnamesi Protestosu: On Binler Yürüdü
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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı güvenlik kararnamesi, Roma'da düzenlenen geniş katılımlı bir yürüyüşle protesto edildi. Kortejde güvenlik güçlerinin yetkilerinin artırılmasına ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı güvenlik kararnamesi, Roma'da geniş katılımlı yürüyüşle protesto edildi.

"Güvenlik Kararnamesine Hayır" başlığıyla düzenlenen protesto yürüyüşü, başkentin işlek meydanlarından Vittorio Emanuele'den başlayıp, kentin simge yapılarından Kolezyum'un önünden geçerek Piramide semtinde son buldu.

On binlerce kişinin katıldığı kortejde, güvenlik güçlerine saldıranlara yönelik cezaların artırılması, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki açıdan korunması, haksız ve yasa dışı şekilde işgal edilen mülklerin ivedilikle tahliye edilmesinin kolaylaştırılması, hamileliğin hapis cezasından kurtulmak için bahane olarak kullanılmasının önlenmesi ve kolluk kuvvetlerinin vücut kamerası kullanması gibi tedbirler öngören yeni güvenlik kararnamesi protesto edildi.

Kararname, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini artırdığı gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.

Yürüyüş sırasında bunun dışında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterildi.

Kortejde çok sayıda Filistin bayrağı ve "Soykırım dursun", "Çocukları bombalamayı durdurun" dövizleri açılarak İsrail'in Gazze'ye saldırıları da protesto edildi.

Meloni hükümetinin hazırlayıp parlamentoya onay için sunduğu güvenlik kararnamesi, hafta içinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada onay almıştı. Kararnamenin yasalaşması için parlamentonun üst kanadı Senato'da da görüşülüp, oylanıp onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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