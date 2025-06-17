Roma'da Filistin Destekçileri İsrail Büyükelçiliğine Yürüdü

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İtalya’nın başkenti Roma’da, Filistin destekçileri İsrail’in Roma Büyükelçiliği önünde büyük bir yürüyüş düzenleyerek, Gazze'deki saldırgan tutumu protesto etti. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı ve geniş güvenlik önlemleri alındı.

İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin destekçileri, İsrail'in Roma Büyükelçiliğine yürüyerek, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da saldırgan tutum izleyen Tel Aviv yönetimini protesto etti.

Başkentte akşam saatlerinde Thorvaldsen Meydanı'nda bir araya öğrenciler ve Filistin destekçileri, "İsrail terörünü hemen durdurun" çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, ellerindeki Filistin bayrakları ve 21 Haziran'da İsrail'in protesto edileceği büyük yürüyüşe davet eden bir pankartla İsrail'in Roma Büyükelçiliği yakınına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında, sık sık "Soykırımı durdurun", "Hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz", "Siyonist İsrail, terörist devlet", "Özgür Gazze" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Yürüyüş büyükelçilik yakınlarında olaysız şekilde son buldu.

Polisin, büyükelçilik önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Diğer yandan, ülkenin ikinci büyük kenti olan kuzeydeki Milano'da da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için eylem yapıldı.

Bir grup gösterici, dün başlattıkları eylemde, ellerinde Filistin bayrakları, "Özgür Gazze" ve Arapça, İtalyanca ve İngilizce şiirlerin yazılı olduğu dövizler tutarak, meydandan geçenlerin dikkatini çekti.

Meydandan geçen çoğu kişinin de eyleme olumlu destek verdiği ve göstericilerle fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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