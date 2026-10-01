Haberler

Roma'da DEAŞ'la mücadele koalisyonu toplandı, yeni mali taahhütler açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya ve ABD'nin eş başkanlığında DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısı Roma'da yapıldı. Toplantıda Suriye ve Irak'taki yerinden edilmiş halklara destek için yeni mali taahhütler açıklanırken, bağışçılar arası koordinasyonun iyileştirilmesi ele alındı.

İtalya ve ABD'nin eş başkanlığında terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun toplantısı Roma'da yapıldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İtalya ve ABD'nin eş başkanlığında, uluslararası toplumun DEAŞ'ın terör tehdidine karşı mücadelesini yeniden güçlendirmek amacıyla DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısı gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Cecilia Piccioni ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantı sırasında, yerinden edilmiş halklara destek sağlamak amacıyla Suriye ve Irak hükümetlerinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni mali taahhütler açıklandı. Delegeler ayrıca Irak ve Suriye'de terörle mücadele ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları destekleyen uluslararası bağışçılar arasında koordinasyonu iyileştirmenin yollarını da ele aldı."

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü toplantı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak ve terörizmin her türüyle mücadele etmek konusundaki güçlü ortak taahhüdümüzü teyit etti. DEAŞ'ın yeniden güçlenmesini engellemeli, vatandaşlarımızın güvenliğini garanti altına almalı ve insan kaçakçılığı ve düzensiz göç akışlarını kontrol altına alarak bölgede istikrarı sağlamalıyız. İtalya ve ABD, bu çabada temel ortaklardır. Bilgi paylaşımı yaparak ve uluslararası terörizme karşı işbirliğimizi giderek daha da güçlendirerek yan yana çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
AK Partili Kıratlı'dan Genel Kurul'u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski

Meclis'i terk eden Özgür Özel'e AK Parti kanadından ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Eski SPK Başkanı'na 1000 kat artış soruldu, verdiği yanıt hayli ilginç
Tuba Büyüküstün'ün festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

Tuba Büyüküstün’ün festival gecesi! Yanındaki isim merak konusu oldu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

Ortalığı karıştıran kare: Yorumu size bırakıyoruz
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu