Roma'da ultra aşırı sağcılar, göçmenlerin geri gönderilmesi çağrısıyla yürüdü

İtalya'nın başkenti Roma'da ultra aşırı sağcı gruplar, göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi çağrısıyla yürüyüş düzenlerken, kentin başka bir bölgesinde ise bu gösteriye karşı iki protesto yürüyüşü yapıldı.

Roma caddeleri, karşıt grupların yürüyüşlerine sahne oldu.

Roma'nın Prati semtinde binlerce ultra aşırı sağcı, yeniden göç anlamındaki "Remigrazione" ve yeniden ele geçirme anlamındaki "Riconquista" yazılı pankart arkasında toplandı ve İtalya Milli Marşı'nı söyledi.

Ellerinde İtalya bayraklarıyla yürüyüşe geçen ultra aşırı sağcılar, sık sık göç ve İslam karşıtı sloganlar atarken, zaman zaman İtalya'nın faşist diktatörü Benito Mussolini'nin lakabı olan "Duce" diye bağırdı.

Yürüyüş sırasında yapılan konuşmalarda da göçmenlere yönelik entegrasyon programlarına karşı çıkılarak, bunların, "kaynakların israf edildiği milyarca avroluk bir iş olduğu ve göçmenlerin entegre olmadığı" ileri sürüldü.

Bazı ultra aşırı sağcılar da "Roma selamı", "Nazi selamı" ya da "faşist selamı" olarak da bilinen; sağ kolun sağ el açık ve avuç içi aşağı bakacak biçimde öne doğru uzatılmasıyla verilen selamlamadan yaptı.

Bu arada gösterinin, 2023 yılında İtalyan Ordusu'nda aktif görevdeki bir generalken yazdığı kitapta eşcinseller, göçmenler, azınlıklara karşı kullandığı aşağılayıcı ifadelerle tartışma yaratan, bu nedenle orduda görevi değiştirilen ve 2024 yılında Avrupa Parlamenterliğine seçilen eski general Roberto Vannacci'nin yeni kurduğu partisinin Roma'daki kongresini topladığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Vannacci, aşırı sağcı çizgideki partisi Futuro Nazionale'nin (Ulusal Gelecek) kongresinde yaptığı açıklamada, "Bunu söylemekten utanmıyoruz: İtalya İtalyanlarındır. Biz Afrikalı değiliz ve kendimizi Afrikalı hissetmiyoruz. Kökümüz, Roma ve Hristiyan geleneğidir ve ayaklarımız yere sağlam basıyor." dedi.

Ultra aşırı sağcıların gösterisi, karşıt iki yürüyüşle protesto edildi

Diğer yandan, bu gösteriye karşı başkentin diğer tarafında iki farklı noktada sol ve faşizm karşıtı gruplar, sendikalar, öğrenci topluluklarının katılımıyla yürüyüşler düzenlendi.

Başkentin simge yapılarından Kolezyum önünde başlayan ve Vittorio Emanuele 2 Meydanı'na kadar süren ilk yürüyüşte "Remigrazione???????" çağrısıyla toplanan ultra aşırı sağcılar ve Vannacci protesto edildi.

Öğrencilerin ve göçmenlerin bir araya geldiği ikinci yürüyüş de Verano Mezarlığı önünden başlayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önünde son buldu.

Bu yürüyüşte de Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin göç ile güvenlik politikalarına ve ultra aşırı sağcıların Roma'daki yürüyüşüne tepki gösterildi.

"Savaş politikalarını reddediyoruz" sloganları atılan yürüyüşün sonunda Bakanlık önüne gelen grup, burada bir süre koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'yi protesto etti.

Göstericiler, yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları buldozer ve tank maketlerini burada ateşe verip, bakanlık önüne gübre döktü.

Yürüyüşler sebebiyle Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı ve bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Olaysız tamamlanan yürüyüşler için en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı belirtildi.