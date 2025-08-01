Roketsan'ın CİRİT Füzesi, PUSU Silah Sistemi ile Hava Hedefini Vurdu

Roketsan'ın lazer güdümlü füzesi CİRİT, PUSU Silah Sistemi'nden ilk kez hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta hedefi başarıyla vurdu.

Yüksek hassasiyetli atış kabiliyetine sahip CİRİT füzesi, sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı.

CİRİT ile Roketsan'ın PUSU Silah Sistemi'nden ilk kez hava hedefine yönelik atış yapıldı. Atışta lazer güdümlü CİRİT füzesi hava hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi'nin, PUSU Silah Sistemi'nden gerçekleştirilen ilk hava hedefi atışında hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Sahada kendini kanıtlayan sistemlerimizle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.