Rojin Kabaiş'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Rojin Kabaiş için sürdürülen arama çalışmaları 100 kişilik ekiple devam ediyor. Arama, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan ekiplerin katılımıyla yapılıyor.
ROJİN'İ 100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, AFAD, itfaiye, polis ve jandarmadan oluşan toplam 100 kişilik ekiple sürdürülüyor. Rojin'in en son kaybolduğu sahil bandında iz köpekleri ile de arama yapılırken, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı.
Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN,