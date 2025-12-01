Rojhat Durğun'un cenazesi toprağa verildi

ROJHAT DA TOPRAĞA VERİLDİ

Van'da Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Rojhat Durğun'un (21) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hakkari'ye getirilen Durğun'un cenazesi, Berçelan Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.