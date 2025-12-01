Rojhat Durğun'un cenazesi toprağa verildi
Van'da Zernek Baraj Gölü'ne düşerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Rojhat Durğun'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Hakkari'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ROJHAT DA TOPRAĞA VERİLDİ
Van'da Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Rojhat Durğun'un (21) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hakkari'ye getirilen Durğun'un cenazesi, Berçelan Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel