Rojhat Durğun Son Yolculuğuna Uğurlandı
Van'da bir kaza sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Rojhat Durğun'un cenazesi Hakkari'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesi ve çok sayıda vatandaş cenaze töreninde bir araya geldi.
ROJHAT DA TOPRAĞA VERİLDİ
Van'da Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Rojhat Durğun'un (21) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hakkari'ye getirilen Durğun'un cenazesi, Berçelan Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber: Hakkari
