Rodos'ta Kruvaziyer Protestosunda Polis Müdahalesi

Rodos Adası'nda 'Crown Iris' kruvaziyerine karşı düzenlenen protestoda polis müdahalesi sonrası bir gösterici suç duyurusunda bulundu. Gösterici, barışçıl bir eyleme katıldığını, polisin sert müdahalesi nedeniyle boğazında baskı ve solunum sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Olay, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilişkili olarak tepkilere neden oldu.

Rodos Adası'nda geçen ay İsrail bandıralı "Crown Iris" kruvaziyeri limana yanaştığı sırada düzenlenen protestoda polisin müdahalesine maruz kalan göstericinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sosyal medyaya da yansıyan videoda sivil liman polisinin yere yatırarak etkisiz hale getirilen göstericinin boğazına ve göğsüne dizleriyle bastığı görülüyor.

35 yaşındaki gösterici, şikayet dilekçesinde barışçıl şekilde eyleme katıldığını, limana girmeyi ya da yolcu geçişini engellemeyi amaçlamadığını, olay anında nefes almakta zorlandığını, boğazındaki baskı nedeniyle kısa süreli solunum sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Şikayette, gözaltına alınan göstericinin hastaneye götürülmediği, tıbbi yardım almadığı ve göğüs ile boyun bölgesinde ciddi yaralanmaların oluştuğu ifade edildi.

Son aylarda İsrailli turistleri taşıyan "Crown Iris" kruvaziyerinin Yunanistan'ın çeşitli limanlarına düzenlediği seferler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve sivil kayıplar sebebiyle tepkilere neden oluyor.

Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek isteyen sendikalar, sivil toplum örgütleri ve dayanışma inisiyatifleri, gemi seferini "İsrail'in saldırılarının görmezden gelinmesi" olarak nitelendiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi yaralandı.

