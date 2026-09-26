Rodos'ta 13 Ağustos-21 Eylül'de 1300'ü aşkın gastroenterit vakası tespit edildi

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Yunanistan'ın turizm merkezlerinden Rodos Adası'nda gastroenterit salgını olduğu belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, her gün onlarca hasta gastroenterit semptomlarıyla Rodos Devlet Hastanesi'ne başvuruyor.

Hastanede 13 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde 1300'ün üzerinde gastroenterit vakası tespit edildi.

Salgının kaynağı ise şebeke sularında ve hastalardan alınan örneklerde yapılan incelemelere rağmen henüz tespit edilemedi.

Kaynak: AA