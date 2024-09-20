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Robot Polis Texas'ta Suçluyu Yakalamayı Başardı

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Texas'ta robot polis, bir otel odasından polise ateş açan suçluyu göz yaşartıcı gazla etkisiz hale getirerek yakaladı. 39 yaşındaki Felix Delarosa, robotun başarılı müdahalesi sayesinde tutuklandı.

- ABD'de robot polis suçluyu yakaladı

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde kaldığı otel odasından polise ateş açan 39 yaşındaki Felix Delarosa, robot polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu yakalandı.

ABD'de robot polis şaşkınlığa neden oldu. Texas eyaletinin Lubbock şehrinde hakkında şartlı tahliye ihlali nedeniyle tutuklama emri bulunan 39 yaşındaki Felix Delarosa kendisi için otele gelen polislere ateş açtı. Ekipler, çatışma nedeniyle Delarosa'nın kaldığı odanın önüne robot polis gönderirken, 39 yaşındaki saldırgan robotun üstüne bir çarşaf attı. Çarşaftan kurtulan robot polis, odaya göz yaşartıcı gaz atarak Delarosa'yı etkisiz hale getirdi. Kaydedilen görüntülerde gazdan etkilenen Delarosa'nın sürünerek odanın camından çıktığı görüldü. Zanlının odadan çıktığını fark eden robot polis, Delarosa'nın üzerine çıkarak kaçmasını engelledi. Robotun yakaladığı Delarosa, olay yerindeki ekipler tarafından tutuklandı.

Delarosa, 2017 yılında kontrollü madde imal etmek ve teslim etmek suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Delarosa, eyalet cezaevi kayıtlarına göre, Nisan 2022'de cezaevinden şartlı tahliye edildi.

Robot Polis Texas'ta Suçluyu Yakalamayı Başardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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