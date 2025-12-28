Emep Genel Başkanı Aslan'dan, Roboski Açıklaması: "Sorumlular Hesap Verene Kadar Adalet Talep Etmeye Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Roboski katliamına ilişkin, "Adalet istemeye, barış demeye, eşit hak talebinde bulunmaya ve tüm bunların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Katliamlar ülkesi olmamak için sorumlular hesap verene kadar adalet talep etmeye devam edeceğiz" dedi.

Aslan, Roboski katliamının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Roboski katliamı üzerinden tam 14 yıl geçti. 14 yıl önce bugün Roboski'de 19'u çocuk 34 kişi katledildi. Geçen 14 yıla rağmen hakikat açığa çıkmadı, sorumlular yargılanmadı, adalet sağlanmadı. Ailelerin, demokrasi güçlerinin, barıştan yana olanların kararlı mücadelesi görmezden gelindi, bastırılmaya çalışıldı. Kürt sorununda kalıcı çözüm ve kalıcı barışın tesis edilmesi için hakikat açığa çıkarılmalı, failler yargılanmalı, yaralar onarılmalıdır. Adalet istemeye, barış demeye, eşit hak talebinde bulunmaya ve tüm bunların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Katliamlar ülkesi olmamak için sorumlular hesap verene kadar adalet talep etmeye devam edeceğiz."