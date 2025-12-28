Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan'dan, Roboski Açıklaması: "Sorumlular Hesap Verene Kadar Adalet Talep Etmeye Devam Edeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Roboski katliamının 14. yıl dönümünde adalet talebini yineleyerek, sorumluların yargılanmasını ve kalıcı barışın tesis edilmesini vurguladı. Aslan, 14 yıl geçmesine rağmen hakikatin açığa çıkmadığını belirtti.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Roboski katliamına ilişkin, "Adalet istemeye, barış demeye, eşit hak talebinde bulunmaya ve tüm bunların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Katliamlar ülkesi olmamak için sorumlular hesap verene kadar adalet talep etmeye devam edeceğiz" dedi.

Aslan, Roboski katliamının 14'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Roboski katliamı üzerinden tam 14 yıl geçti. 14 yıl önce bugün Roboski'de 19'u çocuk 34 kişi katledildi. Geçen 14 yıla rağmen hakikat açığa çıkmadı, sorumlular yargılanmadı, adalet sağlanmadı. Ailelerin, demokrasi güçlerinin, barıştan yana olanların kararlı mücadelesi görmezden gelindi, bastırılmaya çalışıldı. Kürt sorununda kalıcı çözüm ve kalıcı barışın tesis edilmesi için hakikat açığa çıkarılmalı, failler yargılanmalı, yaralar onarılmalıdır. Adalet istemeye, barış demeye, eşit hak talebinde bulunmaya ve tüm bunların mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Katliamlar ülkesi olmamak için sorumlular hesap verene kadar adalet talep etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler